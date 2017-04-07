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В Батуми скончался мужчина в результате падения в шахту лифта
07.04.2017 20:10
В Батуми в шахту лифта провалился мужчина. Он скончался сразу же, как только привезли в больницу. Происшествие имело место вчера. Информацию распространил "Общественный вещатель".
По словам начальника пресс-службы реферальной больницы Георгия Нижарадзе, вчера в клинику привезли мужчину, который получил множественные переломы тела в результате падения с высоты. Он отметил, что пациента доставили в больницу практически без признаков жизни.
По информации МВД, ведется следствие по статье 240 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности во время проведения горно-строительных или других работ.
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