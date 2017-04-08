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Фестиваль GoEast в Германии откроется показом грузинского кино


08.04.2017   13:36
Грузинское кино покажут на Международном кинофестивале Центральной и Восточной Европы GoEast, который пройдет с 26 апреля по 2 мая в Висбадене (Германия). Грузинские фильмы уже несколько раз участвовали в кинофестивале GoEast и неоднократно становились его призерами.

Так, в 2013 году на кинофоруме в номинации «Лучший фильм» выиграла драма Наны Эквтимишвили и Симона Гросса «Длинные светлые дни», в 2010 году - лента «Прогульщики» («Дни улиц») Левана Когуашвили, в 2009 году - «Другой берег» Георгия Овашвили, а в 2006 году - картина Левана Закареишвили «Тбилиси-Тбилиси». В этом году в конкурсную программу фестиваля GoEast вошли два фильма грузинских режиссеров: в секцию художественных кинокартин фильм Наны Эквтимишвили и Симона Гросса «Моя счастливая семья», а в категорию документального кино – лента «Город Солнца» Рати Онели.

Примечательно, что показом фильма «Моя счастливая семья» будет открыт GoEast-2017. На кинофестивале также покажут работы трех поколений грузинских женщин-режиссеров: первого грузинского режиссера-женщины Нуцы Гогоберидзе «Буба», ее дочери Ланы Гогоберидзе «Несколько интервью по личным вопросам» и дочери Ланы - Нуцы Алекси-Месхишвили «Счастье». Кроме того, молодые грузинские кинематографисты будут участвовать в других секционных мероприятиях кинофестиваля GoEast.






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