На окраине Тбилиси обокрали офис компании «Магти»

08.04.2017 17:47 Неизвестные обокрали офис компании-оператора мобильной связи «Магти», сообщает телекомпания «Рустави 2».



Инцидент произошел сегодня утром в столичном районе Глдани.



В министерстве внутренних дел Грузии подтверждают факт кражи, но отказываются говорить о том, какой именно ущерб был нанесен компании.



Расследование дела начато по статье «кража», которая подразумевает ограничение свободы на срок от года до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.





"Новости-Грузия"











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