В высокогорных регионах Грузии пошел снег

09.04.2017 16:35 В высокогорных регионах Грузии пошел снег. Как сообщила «IPN» руководитель службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе, сегодня в Западной Грузии температура воздуха будет 7-12 градусов, в Восточной Грузии - 12-17 градусов. Усилится ветер.



По информации Светланы Ниорадзе, в Западной Грузии повсеместно ожидается дождь, местами сильный, в высокогорье – снег.



Аналогичная погода сохранится и завтра, однако интенсивность осадков в Западной Грузии снизится.

В Восточной Грузии ночью местами ожидаются сильные осадки.



По прогнозу синоптиков, 11-12 апреля погода относительно улучшится.















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