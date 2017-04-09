|
В высокогорных регионах Грузии пошел снег
09.04.2017 16:35
В высокогорных регионах Грузии пошел снег. Как сообщила «IPN» руководитель службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе, сегодня в Западной Грузии температура воздуха будет 7-12 градусов, в Восточной Грузии - 12-17 градусов. Усилится ветер.
По информации Светланы Ниорадзе, в Западной Грузии повсеместно ожидается дождь, местами сильный, в высокогорье – снег.
Аналогичная погода сохранится и завтра, однако интенсивность осадков в Западной Грузии снизится.
В Восточной Грузии ночью местами ожидаются сильные осадки.
По прогнозу синоптиков, 11-12 апреля погода относительно улучшится.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна