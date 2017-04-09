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В высокогорных регионах Грузии пошел снег


09.04.2017   16:35
В высокогорных регионах Грузии пошел снег. Как сообщила «IPN» руководитель службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе, сегодня в Западной Грузии температура воздуха будет 7-12 градусов, в Восточной Грузии - 12-17 градусов. Усилится ветер.

По информации Светланы Ниорадзе, в Западной Грузии повсеместно ожидается дождь, местами сильный, в высокогорье – снег.

Аналогичная погода сохранится и завтра, однако интенсивность осадков в Западной Грузии снизится.
В Восточной Грузии ночью местами ожидаются сильные осадки.

По прогнозу синоптиков, 11-12 апреля погода относительно улучшится.






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