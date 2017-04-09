На автобане перевернулся микроавтобус - погиб один человек

09.04.2017 19:33 На автобане, на участке Руиси-Убниси микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.



Как сообщает МВД, дело ведется по пятой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека).



По имеющейся информации, микроавтобус ехал из Лило.















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