В Германии убит гражданин Грузии

11.04.2017 13:32 В Германии, в городе Майхем убит гражданин Грузии. Мужчине 32 лет предположительно, нанесли смертельное ножевое ранение.



В Грузии мужчина жил в Рустави.



В данный момент труп находится на экспертизе.



Дело расследует полиция Германии. По существующей информации, правоохранители задержали друзей убитого и проводится их допрос.

















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