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В Германии убит гражданин Грузии
11.04.2017 13:32
В Германии, в городе Майхем убит гражданин Грузии. Мужчине 32 лет предположительно, нанесли смертельное ножевое ранение.
В Грузии мужчина жил в Рустави.
В данный момент труп находится на экспертизе.
Дело расследует полиция Германии. По существующей информации, правоохранители задержали друзей убитого и проводится их допрос.
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