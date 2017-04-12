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Два человека погибли в результате ДТП в Тбилиси
12.04.2017 11:05
В результате автодорожного происшествия на левой набережной Куры погибли два человека и двое пострадали На левой набережной Куры в Тбилиси произошло автодорожное происшествие. Два человека погибли, еще двое получили повреждения.
В автодорожном происшествии фигурируют три автомобиля.
Как сообщают в МВД Грузии, в связи с фактом следствие ведется по 7-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек.
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