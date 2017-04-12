Рабочий погиб на предприятии по обработке марганца в Чиатура

12.04.2017 12:45 Рабочий погиб в результате несчастного случая в цеху по обработке марганца в шахтерском городке Чиатура в Имеретии.



Как сообщил представитель профсоюза металлургов и работников горной промышленности Паата Самхарадзе, погибший работал слесарем на предприятии, которое принадлежит холдингу Georgian Manganese.



Несчастный случай произошел накануне вечером, когда мужчина проводил сварочные работы на высоте.

«Он упал с шестого этажа на третий и погиб. Других деталей не знаю», — сказал журналистам Самхарадзе. Он добавил, что Georgian Manganese оплатит расходы на похороны своего рабочего.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» УК Грузии, что грозит штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет.



Холдингу Georgian Manganese принадлежит большинство предприятий по добыче и переработке марганца в Чиатурском районе. В настоящее время им управляет американская компания Georgian American Alloys Inc.



"Новости-Грузия"











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