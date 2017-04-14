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На Черноморском побережье Аджарии ожидается шторм, а в горах – лавинная опасность


14.04.2017   12:39
Сегодня с 21:00 на Черноморском побережье Аджарии ожидается 4-5-балльный шторм, - об этом сообщает директор Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории Русудан Диасамидзе.

«Это обыкновенный 4-5-балльный шторм, ничего тревожного. С 21:00 сегодняшнего дня до того же времени завтрашнего дня ожидается непогода – пойдет дождь и в горах опасность схода лавины. С воскресенья же прояснится», - сообщила Русудан Диасамидзе.






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