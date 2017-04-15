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В центре Тбилиси сгорел автомобиль


15.04.2017   17:40
В тбилисском районе Ваке сегодня утром сгорел автомобиль марки «Мерседес». Инцидент произошел на улице Палиашвили.

Автомобиль передвигался по проезжей части дороги, когда произошло возгорание.

Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные за считанные минуты ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

В Министерстве внутренних дел заявили, что на месте не было зафиксировано никаких признаков преступления, а водитель воспламенившегося автомобиля не имеет претензий.






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