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Самолет грузинской авиакомпании сошел с полосы во Внуково


18.04.2017   13:47
Инцидент, произошедший 16 апреля в аэропорту Внуково с самолетом грузинской авиакомпании Georgian Airways, никакой опасности для пассажиров не представлял, заявляют в администрации грузинской авиакомпании.

В специальном заявлении в связи с этим инцидентом авиакомпания сообщила, что после посадки в Москве, когда самолет, прибывший в аэропорт Внуково рейсом «Тбилиси-Москва», направлялся к стоянке, на повороте он правым колесом сошел с полосы на грунт и остановился.

Для перевозки пассажиров на место был доставлен трап, и прибывших в Москву граждан на автобусе перевезли в пассажирский терминал. После этого самолет перевели на стоянку, где проводится его проверка с целью установления причин инцидента.

Для пассажиров рейса «Москва-Тбилиси», которые должны были вылететь из Внуково на этом самолете, 16 апреля из Тбилиси был направлен другой самолет, и ночью пассажиры прибыли в столицу Грузии.






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