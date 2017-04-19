В Черном море потерпел крушение российский сухогруз

19.04.2017 11:24 Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря, семь человек пропали без вести, передает РИА Новости.



Всего на борту судна находились 12 человек — двое россиян, девять украинцев и гражданин Грузии. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.



Помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов рассказал, что в район крушения направлено несколько спасательных судов и авиация. Одного моряка уже удалось спасти, еще четверых готовятся поднять на борт.



"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов", — уточнил Иванов.



Операция осложняется сложными погодными условиями — волнение моря составляет до четырех баллов, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду.



В МЧС отметили, что сигнал SOS от сухогруза, который следовал под флагом Панамы, приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.















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