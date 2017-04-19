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Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза


19.04.2017   12:46
Спасены трое из 12 членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в Черном море, но пока неизвестно, есть ли среди спасенных гражданин Грузии.

"К настоящему времени спасены трое членов экипажа", — рассказал РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"На борту был один гражданин Грузии. Это вся информация, которой мы владеем к этому времени… Нам сложно получить достоверную информацию относительно личности грузина. Однако сейчас мы работаем над этим", — сказала ИА "Новости-Грузия" сотрудница Агентства морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение и затонул по неизвестной пока причине вблизи Керченского пролива примерно в 03:30 (04:30 тбс). На борту находились девять граждан Украины, два гражданина России и один гражданин Грузии, сообщает СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".

Сухогруз "Герои Арсенала" под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно.

На данном этапе спасательной операции мешает шторм.

"Шторм 4 балла, очень высокие волны, порывы сильного юго-западного ветра, погода очень неблагоприятная для проведения поисков", — сказали РИА Новости в МЧС.

К операции по спасению моряков также привлечен вертолет Минобороны России.






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