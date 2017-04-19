|
На месте крушения сухогруза в Черном море нашли тела трех погибших
19.04.2017 19:52
Тела трех погибших моряков нашли в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал собеседник агентства.
Обнаружение двух тел подтвердили в крымском главке МСЧ. В ведомстве отметили, что на погибших были спасательные жилеты.
Через несколько часов в районе крушения нашли спасательный плот и шлюпку.
На месте происшествия работают 13 судов, более 200 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат "Фалькон". Сотрудники МЧС обследуют берег от от мыса Железный Рог до устья реки Анапка, с воздуха поиски ведут два вертолета. Спасательной операции мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер.
Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами — по предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения. Данные о масштабах утечки пока получить не удалось, специалисты будут мониторить ситуацию в районе каждый час.
Сухогруз, следовавший в грузом зерна из порта Азов в Турцию, потерпел крушение в 19 морских милях от мыса Железный Рог. На борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, удалось спасти одного моряка.
СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта". Ространснадзор создал комиссию по расследованию причин крушения.
Турецкая компания-оператор Gunes shipping утверждает, что сухогруз был в хорошем состоянии — это судно ледового класса, которое может ходить по замерзшему морю. Оно было застраховано, а также получило от России разрешение на проход.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна