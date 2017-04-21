Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Неизвестный в Германии совершил вооруженное нападение на отделение Postbank


21.04.2017   18:06
В городе Вальдсхут в Германии во второй половине дня в пятницу, 21 апреля, неизвестный совершил вооруженное нападение на местное отделение Postbank, передает Deutsche Welle. По данным полиции, в помещении были слышны выстрелы.

К банку стянуты силы правопорядка, само здание и прилегающие к нему кварталы оцеплены полицией.

Агентство AFP сообщает, что в здании находятся еще два служащих банка. По данным некоторых СМИ, преступник также находится внутри, не исключено, что он взял в заложники сотрудников отделения Postbank.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии депутаты выступили против роста штрафа за отказ в предоставлении
«Мемориал» признал политзаключенным дагестанского исламского активиста Магомедова
В Ереване проходит акция протеста сотрудников ярмарок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна