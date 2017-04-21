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Неизвестный в Германии совершил вооруженное нападение на отделение Postbank
21.04.2017 18:06
В городе Вальдсхут в Германии во второй половине дня в пятницу, 21 апреля, неизвестный совершил вооруженное нападение на местное отделение Postbank, передает Deutsche Welle. По данным полиции, в помещении были слышны выстрелы.
К банку стянуты силы правопорядка, само здание и прилегающие к нему кварталы оцеплены полицией.
Агентство AFP сообщает, что в здании находятся еще два служащих банка. По данным некоторых СМИ, преступник также находится внутри, не исключено, что он взял в заложники сотрудников отделения Postbank.
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