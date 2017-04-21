Самые популярные автомобили в Грузии по данным МВД

21.04.2017 23:26 Самыми распространенными машинами в Грузии являются автомобили марки Mercedes Benz. Об этом сказано в статистических данных за 2016 год, опубликованных на сайте министерства внутренних дел.



По данным МВД, всего в 2016 году в Грузии было зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей, что на 8% больше по сравнению с 2015 годом.

Из них зарегистрировано 161 тысяча 797 автомобилей марки Mercedes Benz, что на 10% больше по сравнению с 2015 годом.



На втором месте по популярности — Opel. Количество зарегистрированных автомобилей этой марки — 126 тысяч 170, что на 5% больше по сравнению с 2015 годом.



Тройку лидеров замыкает Ford — 92 тысячи 914 машин. По сравнению с 2015 годом, количество автомобилей этой марки в стране увеличилось на 4%.



Затем следуют:



BMW — 60 тысяч 580 машин,



Toyota — 60 тысяч 242 машины,



Volkswagen — 54 тысячи 717 машин,



Nissan — 52 тысячи 641 машин,



Mitsubishi — 44 тысячи 872 машины,



Honda — 40 тысяч 808 машин,



Subaru — 17 тысяч 574 машин.



"Новости-Грузия"











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