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Еще одна баржа пострадала при транспортировке деревьев в парк Бидзины Иванишвили
22.04.2017 14:49
Грузовое судно, которое используется для перевозки гигантских деревьев в парк миллиардера Бидзины Иванишвили, раскололось пополам и начало тонуть у берегов курортного поселка Шекветили, сообщает местное издание «Гуриис моамбе» («Вестник Гурии»).
Инцидент произошел накануне вечером, 21 апреля у причала, недалеко от резиденции Иванишвили, из-за сильного шторма.
Это уже вторая баржа, которая пострадала при транспортировке деревьев в парк миллиардера. В конце прошлого года грузовое судно, с установленным на нем тюльпановым деревом, село на мель у берегов курортного поселка Чакви в Аджарии. В Шекветили баржа прибыла уже полностью разрушенной.
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