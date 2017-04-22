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Сильный ветер повредил рекламные баннеры и крыши домов в Тбилиси и Рустави
22.04.2017 15:02
Из-за сильного ветра увеличилось количество вызовов, поступивших в Агентство управления чрезвычайными ситуациями из районов Тбилиси и Рустави.
Вызовы зафиксированы, в основном в Варкетили, Диди Дигоми, Глдани, плато Нуцубидзе, а также в Рустави.
Как заявляют в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, сильный ветер, в основном, сломал в некоторых местах ветки деревьев. Также повреждены рекламные баннеры и крыши жилых домов. Кроме этого, в некоторых местах повреждены автомобили. В агентстве сообщают, что пострадавших нет.
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