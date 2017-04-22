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Из-за ураганного ветра в центре Тбилиси обрушилась часть скалы


22.04.2017   16:23
Из-за ураганного ветра часть скалы в центре Тбилиси обрушилась на проезжую часть, сообщает телекомпания «Имеди».

Это произошло из-за того, что шквальный ветер с корнями вырвал несколько деревьев у подъема к Площади героев на правой набережной Куры.

В настоящее время подъем на проспект царицы Тамар по набережной Гейдара Алиева частично перекрыт. Движение осуществляется в одностороннем режиме.

На месте работают городские службы, которые освобождают проезжую часть от камней и веток.

Скорость ветра в Тбилиси сегодня достигает 20-25 метров в секунду, в пригороде — 30 метров в секунду.






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