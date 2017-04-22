Из-за ураганного ветра в центре Тбилиси обрушилась часть скалы

22.04.2017 16:23 Из-за ураганного ветра часть скалы в центре Тбилиси обрушилась на проезжую часть, сообщает телекомпания «Имеди».



Это произошло из-за того, что шквальный ветер с корнями вырвал несколько деревьев у подъема к Площади героев на правой набережной Куры.



В настоящее время подъем на проспект царицы Тамар по набережной Гейдара Алиева частично перекрыт. Движение осуществляется в одностороннем режиме.



На месте работают городские службы, которые освобождают проезжую часть от камней и веток.



Скорость ветра в Тбилиси сегодня достигает 20-25 метров в секунду, в пригороде — 30 метров в секунду.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

