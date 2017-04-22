В Гюмри убит военнослужащий российской военной базы

22.04.2017 20:18 Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри (Армения).



Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.



Как сообщили в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении, по предварительным данным, погибший - российский военнослужащий. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.



Комментария от представителей российской военной базы в Армении корр. ТАСС пока получить не удалось.















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