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В Гюмри убит военнослужащий российской военной базы
22.04.2017 20:18
Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри (Армения).
Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.
Как сообщили в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении, по предварительным данным, погибший - российский военнослужащий. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.
Комментария от представителей российской военной базы в Армении корр. ТАСС пока получить не удалось.
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