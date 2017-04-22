В Ахалкалаки пытались поджечь автомашины депутата парламента Грузии

22.04.2017 23:57



Депутат парламента в телефонном разговоре с журналистом jnews.ge подтвердил факт поджога и отметил: «Много разных подозрений, я могу заверить, что случившееся не имеет отношения к моей предпринимательской деятельности, это связано с моей политической деятельностью. Посмотрим, как поработает полиция, что сможет выяснить», – сказал Самвел Манукян.



Сосед депутата случайно заметил, как некто обливал бензином машины и поджигал. Поджигатель убежал, как только сосед открыл дверь, оставив вещевые доказательства на месте преступления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного Кодекса Грузии «Умышленная порча имущества». (Информация не уточнена в МВД).



Была вызвана пожарная служба, однако до их прибытия они смогли потушить огонь. Одна из машин была быстро потушена, вторая довольно сильно пострадала от пожара.





Прошлой ночью, в районе часа ночи была совершена попытка умышленного поджога двух автомобилей, принадлежащих депутату парламента Грузии Самвелу Манукяну. Машины были припаркованы перед домом депутата, сообщает jnews.ge Депутат парламента в телефонном разговоре с журналистом jnews.ge подтвердил факт поджога и отметил: «Много разных подозрений, я могу заверить, что случившееся не имеет отношения к моей предпринимательской деятельности, это связано с моей политической деятельностью. Посмотрим, как поработает полиция, что сможет выяснить», – сказал Самвел Манукян.Сосед депутата случайно заметил, как некто обливал бензином машины и поджигал. Поджигатель убежал, как только сосед открыл дверь, оставив вещевые доказательства на месте преступления.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного Кодекса Грузии «Умышленная порча имущества». (Информация не уточнена в МВД).Была вызвана пожарная служба, однако до их прибытия они смогли потушить огонь. Одна из машин была быстро потушена, вторая довольно сильно пострадала от пожара.











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