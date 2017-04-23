С 21-го этажа строящегося объекта в Тбилиси упал рабочий

23.04.2017 14:08 С 21-го этажа строящегося объекта по адресу: ул. Шартава №31 в Тбилиси упал рабочий.



«Работал по монтажу, молодой парень, около 20-ти лет. Упал с 21-го этажа, как я слышал», - заявил агентству «IPN» один из работающих на объекте.



На месте работают эксперты-криминалисты. Начато расследование.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

