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С 21-го этажа строящегося объекта в Тбилиси упал рабочий
23.04.2017 14:08
С 21-го этажа строящегося объекта по адресу: ул. Шартава №31 в Тбилиси упал рабочий.
«Работал по монтажу, молодой парень, около 20-ти лет. Упал с 21-го этажа, как я слышал», - заявил агентству «IPN» один из работающих на объекте.
На месте работают эксперты-криминалисты. Начато расследование.
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