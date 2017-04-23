Пять человек погибли в ДТП на кутаисской объездной дороге

23.04.2017 17:02 В результате дорожно-транспортного происшествия на кутаисской объездной дороге погибли пять человек, в том числе женщина на 7-м месяце беременности.



Как сообщают в МВД Грузии, в ДТП фигурируют три автомобиля. Следствие ведется по 7-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).















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