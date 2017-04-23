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Число жертв автомобильной аврии на западе Грузии увеличилось до шести


23.04.2017   18:49
Количество жертв дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Кутаиси увеличилось до шести человек, еще один пострадавший в аварии остается в реанимации, сообщает телеканал «Имеди».

Минувшей ночью на дороге столкнулись легковой автомобиль марки «Mercedes» и внедорожник «Jeep». Оба автомобиля двигались по трассе на высокой скорости. Спустя несколько секунд после столкновения, в эти машины врезалась фура.

Пять человек, в том числе находившаяся на седьмом месяце беременности женщина, погибли на месте.

Два человека были доставлены в региональную клиническую больницу Имеретии с многочисленными травмами, одного из них не удалось спасти. Другой пострадавший в настоящее время находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Уголовное дело возбуждено по статье Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек), что карается лишением свободы от шести до десяти лет.






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