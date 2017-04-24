Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сильный ветер помешал выполнить авиарейс Тбилиси-Стамбул


24.04.2017   12:26
Из-за сильного ветра вчера ночью не был выполнен рейс авиакомпании TURKISH AIRLINES Тбилиси-Стамбул.

Кроме этого, кКак сообщают в Тбилисском международном аэропорту, рейс из Тель-Авива прибыл в Тбилиси с 3-часовым опозданием и предварительно ему приземлиться в Ереване. Самолеты Украинских авиалиний, Pegasus и Fly Dubai смогли сесть в Тбилиси лишь после недолгой задержки.

Другие рейсы были выполнены согласно расписанию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии дорожает металлолом
План введения техосмотра автомобилей в Грузии будет готов в мае
Японская пресса о грузинском вине: "Зарытое в землю и самое древнее - грузинское вино из кувшина"
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков
Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Конституционная комиссия Грузии приняла проект новой редакции Основного закона
Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала чемпионкой Европы
В Гюмри задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна