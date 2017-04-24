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Сильный ветер помешал выполнить авиарейс Тбилиси-Стамбул
24.04.2017 12:26
Из-за сильного ветра вчера ночью не был выполнен рейс авиакомпании TURKISH AIRLINES Тбилиси-Стамбул.
Кроме этого, кКак сообщают в Тбилисском международном аэропорту, рейс из Тель-Авива прибыл в Тбилиси с 3-часовым опозданием и предварительно ему приземлиться в Ереване. Самолеты Украинских авиалиний, Pegasus и Fly Dubai смогли сесть в Тбилиси лишь после недолгой задержки.
Другие рейсы были выполнены согласно расписанию.
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