Сильный ветер помешал выполнить авиарейс Тбилиси-Стамбул

24.04.2017 12:26 Из-за сильного ветра вчера ночью не был выполнен рейс авиакомпании TURKISH AIRLINES Тбилиси-Стамбул.



Кроме этого, кКак сообщают в Тбилисском международном аэропорту, рейс из Тель-Авива прибыл в Тбилиси с 3-часовым опозданием и предварительно ему приземлиться в Ереване. Самолеты Украинских авиалиний, Pegasus и Fly Dubai смогли сесть в Тбилиси лишь после недолгой задержки.



Другие рейсы были выполнены согласно расписанию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

