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Из-за непогоды энергослужбы в регионах Грузии работают в чрезвычайном режиме
24.04.2017 23:13
Техническая служба компании Energo-Pro Georgia, которая снабжает электроэнергией 70% территории Грузии, продолжает работать в чрезвычайном режиме.
Компания восстановливает подачу света в тех районах, где провода были оборваны в результате ураганного ветра, который за последние два дня нанес значительный ущерб регионам Грузии.
Как уже сообщалось, сильный ветер повалил деревья, снес крыши домов и повредил линии электропередач. В результате без света остались несколько тысяч абонентов. Не обошлось без жертв – один человек погиб в Озургети, пытаясь починить крушу дома. Еще один оказался в больнице, после того, как на его машину упало дерево.
«Электроэнергия стабильно подается региональным центрам Грузии. Из-за сильного ветра, электричество ограничено подается части абонентам в Гурии, Самегрело и Аджарии. К этому времени энергоснабжение восстановлено в большинстве селах», — говорится в заявление компании.
Непогода нанесла компании Energo-Pro Georgia довольно большой ущерб, однако вовремя удалось мобилизовать необходимый материал и оперативно начать восстановительные работы на местах повреждения, отмечают в компании.
Между тем синоптики прогнозируют сегодня сильный ветер, дождь, а в высокогорье снег. В высокогорных районах страны есть опасность схода лавин и метель. На черноморском побережье Грузии шторм 4-5 баллов. Возможно значительное повышения уровня воды в реках.
"Новости-Грузия"
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