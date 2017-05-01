Ограблено административное здание ботанического сада Кутаиси

01.05.2017 12:05 В ботаническом саду Кутаиси произошла кража. Из административного здания унесли 4 компьютера и фотоаппарат.



Ведется следствие по факту по статье 177 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает кражу.



На месте работают эксперты-криминалисты.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

