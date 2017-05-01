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Ограблено административное здание ботанического сада Кутаиси
01.05.2017 12:05
В ботаническом саду Кутаиси произошла кража. Из административного здания унесли 4 компьютера и фотоаппарат.
Ведется следствие по факту по статье 177 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает кражу.
На месте работают эксперты-криминалисты.
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