В Тбилиси ограбили аптеку

01.05.2017 12:06 В VII микрорайоне тбилисского района Глдани вчера ночью ограбили одну из аптек. По информации МВД, ведется следствие по статье 178 УК Грузии, подразумевающей ограбление.



Пока не известно, какую сумму унесли из аптеки. Неизвестно также, задержан ли нападавший.



По информации Министерства внутренних дел, проводятся следственные действия.

















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