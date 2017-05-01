Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Боржоми уже восстановлено до 100 га лесного массива, сожженного оккупантами в 2008 году


01.05.2017   14:21
Министр по охране окружающей среды и природных ресурсов Гигла Агулашвили предполагает, что в течение 3-5 лет закончится покрытие саженцами лесного массива, уничтоженного от пожара во время российско-грузинской августовской войны 2008 года.

По заявлению Агулашвили "Интерпрессньюс", после этого также в течение 3-5 лет должны продолжаться мероприятия по уходу за ними, чтобы пошел процесс естественного развития. По его же словам, работу по восстановлению лесного массива Боржоми в течение ряда лет проводят как Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов, и лесное агентство, так и несколько донорских организаций. В то же время в последний период в процесс активно включился частный сектор.

"Уже восстановлено примерно 100 гектаров леса. Там же устроен питомник. В рамках проекта занято местное население. В нескольких школах созданы эко клубы. Сейчас по сотрудничеству с компанией "Трипекс" и бизнес ассоциацией, с включением частного сектора, физических и юридических лиц планируется полностью восстановить сгоревшую лесную площадь (почти 100 гектаров). Пока только-только началось включение частного сектора, но уже видно, что процесс хорошо будет развиваться. Разумеется это процесс не на один, два, или десять лет. Для полного восстановления и реабилитации лесного массива необходимо много времени. Это будет очень долгосрочный проект для того, чтобы в конечном итоге восстановить ту экосистему, которая была в Боржоми. Думаю, если фронт будет развернут так, как сейчас планируется, и частный бизнес активно включится, только на посадку (и главное не это, за ними следуют мероприятия по уходу), на полное покрытие площади саженцами, может потребоваться 3-5 лет. Затем еще 3-5 лет необходимо для ухода, чтобы все твердо сформировалось, и получило возможность естественного развития"- заявил Гигла Агулашвили.

По его же информации показатель того, что саженцы приживаются, очень высокий, почти 80%. Идет посадка как хвойных, так и листовых растений, и к местным видам добавят также новые.

Напомним, что в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года в результате пожара в Боржомском ущелье было повреждено почти 950 гектаров лесного массива, из них полностью сгорело 250 гектаров.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Неадекватное образование - проблема бизнеса
За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии
Всемирный Банк выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан упростил процедуру въезда для участников Исламиады-2017
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию
Алиев: Реализация проекта ЮГК идет в соответствии с графиком
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна