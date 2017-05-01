В Боржоми уже восстановлено до 100 га лесного массива, сожженного оккупантами в 2008 году

01.05.2017 14:21 Министр по охране окружающей среды и природных ресурсов Гигла Агулашвили предполагает, что в течение 3-5 лет закончится покрытие саженцами лесного массива, уничтоженного от пожара во время российско-грузинской августовской войны 2008 года.



По заявлению Агулашвили "Интерпрессньюс", после этого также в течение 3-5 лет должны продолжаться мероприятия по уходу за ними, чтобы пошел процесс естественного развития. По его же словам, работу по восстановлению лесного массива Боржоми в течение ряда лет проводят как Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов, и лесное агентство, так и несколько донорских организаций. В то же время в последний период в процесс активно включился частный сектор.



"Уже восстановлено примерно 100 гектаров леса. Там же устроен питомник. В рамках проекта занято местное население. В нескольких школах созданы эко клубы. Сейчас по сотрудничеству с компанией "Трипекс" и бизнес ассоциацией, с включением частного сектора, физических и юридических лиц планируется полностью восстановить сгоревшую лесную площадь (почти 100 гектаров). Пока только-только началось включение частного сектора, но уже видно, что процесс хорошо будет развиваться. Разумеется это процесс не на один, два, или десять лет. Для полного восстановления и реабилитации лесного массива необходимо много времени. Это будет очень долгосрочный проект для того, чтобы в конечном итоге восстановить ту экосистему, которая была в Боржоми. Думаю, если фронт будет развернут так, как сейчас планируется, и частный бизнес активно включится, только на посадку (и главное не это, за ними следуют мероприятия по уходу), на полное покрытие площади саженцами, может потребоваться 3-5 лет. Затем еще 3-5 лет необходимо для ухода, чтобы все твердо сформировалось, и получило возможность естественного развития"- заявил Гигла Агулашвили.



По его же информации показатель того, что саженцы приживаются, очень высокий, почти 80%. Идет посадка как хвойных, так и листовых растений, и к местным видам добавят также новые.



Напомним, что в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года в результате пожара в Боржомском ущелье было повреждено почти 950 гектаров лесного массива, из них полностью сгорело 250 гектаров.

















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