Между уличными торговцами и полицией произошла потасовка

01.05.2017 15:05 У тбилисской мэрии между уличными торговцами и полицией произошла потасовка. Противостояние было вызвано попыткой участников акции перекрыть дорогу. Сотрудники полиции не дают им такой возможности.

Участники акции требуют встречи с представителем мэрии.



В мэрии участникам акции предложили написать заявление, однако уличные торговцы отказались от этого. По их словам, на их заявления никто внимания не обращает.



Участники акции требуют отложить на 6 месяцев запрет на уличную торговлю на территории Навтлугского рынка.



Как заявляют участники акции, они всю ночь провели на территории рынка, чтобы не убрали их прилавки.















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