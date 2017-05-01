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Между уличными торговцами и полицией произошла потасовка


01.05.2017   15:05
У тбилисской мэрии между уличными торговцами и полицией произошла потасовка. Противостояние было вызвано попыткой участников акции перекрыть дорогу. Сотрудники полиции не дают им такой возможности.
Участники акции требуют встречи с представителем мэрии.

В мэрии участникам акции предложили написать заявление, однако уличные торговцы отказались от этого. По их словам, на их заявления никто внимания не обращает.

Участники акции требуют отложить на 6 месяцев запрет на уличную торговлю на территории Навтлугского рынка.

Как заявляют участники акции, они всю ночь провели на территории рынка, чтобы не убрали их прилавки.






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