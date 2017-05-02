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В России заблокированы сайты мессенджеров Line, BlackBerry и Imo.im
02.05.2017 17:45
Роскомнадзор заблокировал в России сайты мессенджеров Line, BBM (BlackBerry Messenger) и Imo.im, а также сайт сервиса для видеочата Vchat. В реестре запрещенных сайтов указано, что решение о блокировке приняло 28 апреля само ведомство, сообщает 2 мая "Медуза".
Сайты мессенджеров были заблокированы за отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации.
Как отмечает проект "Роскомсвобода", под блокировку попали также сервисные IP-адреса и технические домены мессенджеров. На момент написания заметки сайты были недоступны.
В 2015 году по той же причине под блокировку попала мультиязычная социальная сеть Dudu, которой в 2013 году министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров предлагал разработать модель системы для предоставления государственных услуг в электронном виде.
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