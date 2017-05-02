Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председателем Национальной комиссии по коммуникациям избран Кахи Бекаури


02.05.2017   17:55
Председателем Национальной комиссии по коммуникациям Грузии избран Кахи Бекаури. Его поддержали все пять членов комиссии. Голосование было тайным.

На выборах председателя комиссии была зарегистрирована только кандидатура Кахи Бекаури, которого члены комиссии совместно представили в соответствии с 5-м пунктом 3-й статьи устава комиссии.

Согласно грузинскому закону «О вещании», председателя Национальной комиссии по коммуникациям Грузии выбирает сама комиссия, большинством от полного состава на трехлетний срок. Одно и то же лицо не может занимать пост председателя комиссии больше одного раза.

Предыдущим председателем комиссии был Вахтанг Абашидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2016 году активы микрофинансового сектора Грузии выросли на 25,4%
Курение не будет запрещено в казино и сигар-барах в Грузии
Птицеводству в Грузии грозит банкротство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии оппозиция призывает президента подать в отставку и назначить досрочные выборы
Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции
Азербайджан и НАТО обсудили оценочный страновой документ на 2017 год
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна