Председателем Национальной комиссии по коммуникациям избран Кахи Бекаури

02.05.2017 17:55 Председателем Национальной комиссии по коммуникациям Грузии избран Кахи Бекаури. Его поддержали все пять членов комиссии. Голосование было тайным.



На выборах председателя комиссии была зарегистрирована только кандидатура Кахи Бекаури, которого члены комиссии совместно представили в соответствии с 5-м пунктом 3-й статьи устава комиссии.



Согласно грузинскому закону «О вещании», председателя Национальной комиссии по коммуникациям Грузии выбирает сама комиссия, большинством от полного состава на трехлетний срок. Одно и то же лицо не может занимать пост председателя комиссии больше одного раза.



Предыдущим председателем комиссии был Вахтанг Абашидзе.















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