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Жертвами ДТП в Гонио стали два человека
03.05.2017 11:34
Жертвами аварии, произошедшей в Гонио на центральной автомобильной дороге, стали два человека, один же в тяжелом положении доставлен в больницу.
ДТП произошло сегодня утром, столкнулись два легковых автомобиля.
По информации пресс-службы МВД Грузии, в связи со случившимся ведется расследование по 7-й части 276 статьи УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).
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