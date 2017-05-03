Жертвами ДТП в Гонио стали два человека

03.05.2017 11:34 Жертвами аварии, произошедшей в Гонио на центральной автомобильной дороге, стали два человека, один же в тяжелом положении доставлен в больницу.



ДТП произошло сегодня утром, столкнулись два легковых автомобиля.



По информации пресс-службы МВД Грузии, в связи со случившимся ведется расследование по 7-й части 276 статьи УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).















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