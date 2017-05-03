Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жертвами ДТП в Гонио стали два человека


03.05.2017   11:34
Жертвами аварии, произошедшей в Гонио на центральной автомобильной дороге, стали два человека, один же в тяжелом положении доставлен в больницу.

ДТП произошло сегодня утром, столкнулись два легковых автомобиля.

По информации пресс-службы МВД Грузии, в связи со случившимся ведется расследование по 7-й части 276 статьи УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии выросли цены на овощи и фрукты
НБГ: В 2016 году влияние внешнего шока негативно влияло на экономику Грузии
НБГ: В 2016 году главным двигателем экономического роста была строительная отрасль
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адеишвили и Мерабишвили признали виновными в изъятии винного завода «Акура»
В Дагестане произошло землетрясение мощностью в 4-5 балла
Вход на армянский рынок турецкой авиакомпании «Пегасус» откладывается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна