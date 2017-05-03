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Чаще всего в Грузии подделывают монету в один лари
03.05.2017 13:17
Национальный банк Грузии обнародовал отчет, согласно которому в 2016 году было выявлено порядка 5,2 тысяч фальшивых банкнот и порядка 15,6 тысяч фальшивых монет лари.
Нацбанк ежегодно представляет парламенту страны отчет, в котором подводятся итоги проделанной работы по приоритетным направлениям и даются оценки основным макроэкономическим показателям страны.
Наиболее часто подделывают монету номиналом 1 лари (0,40 долларов), на втором месте банкнота номиналом 20 лари (более 8 долларов), а на третьем месте – банкнота номиналом 50 лари (более 20 долларов).
Реже подделывают монету номиналом 2 лари (0,80 долларов) и банкноту номиналом 5 лари (более 2 долларов).
Следит Нацбанк и за подделкой иностранных валют. В 2016 году было выявлено 707 фальшивых долларовых банкнот и 116 банкнот евро.
"Спутник-Грузия"
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