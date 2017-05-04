В Болнисском муниципалитете 28-летний мужчина убил 23-летнюю супругу

04.05.2017 20:24 В поселке Тамариси Болнисского муниципалитета произошло убийство. Случай произошел минувшей ночью. По существующей информации, 28-летний мужчина убил холодным оружием, предположительно, ножом, 23-летнюю супругу.



По заявлению местных жителей, убийство совершено на почве ревности. У погибшей остались два малолетних ребенка.



По информации МВД Грузии, подозреваемого в преступлении правоохранители задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).















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