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В Батуми «арестовали» 8 голов крупнорогатого скота


06.05.2017   17:35
Вчера на территории батумского бульвара были задержаны 8 голов крупнорогатого скота. Они переведены на стойбище в Адлии.

Мэрия Батуми ужесточает надзор с приближением туристического сезона. Служба надзора мэрии призывает владельцев крупнорогатого скота не допускать их появление на территории бульвара и соблюдать законодательство.

Напомним, что законодательством предусмотрен штраф в 50 лари для владельцев скота, который без присмотра будет разгуливать по улицам города.






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