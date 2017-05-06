В Батуми «арестовали» 8 голов крупнорогатого скота

06.05.2017 17:35 Вчера на территории батумского бульвара были задержаны 8 голов крупнорогатого скота. Они переведены на стойбище в Адлии.



Мэрия Батуми ужесточает надзор с приближением туристического сезона. Служба надзора мэрии призывает владельцев крупнорогатого скота не допускать их появление на территории бульвара и соблюдать законодательство.



Напомним, что законодательством предусмотрен штраф в 50 лари для владельцев скота, который без присмотра будет разгуливать по улицам города.















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