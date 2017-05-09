Землетрясение произошло на юге Грузии

09.05.2017 13:20 Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 27 километрах восточнее грузинского города Ниноцминда.



По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в 09.32 мск.



Эпицентр толчка находился на глубине двух километров в 27 километрах к востоку от города Ниноцминда, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.



Информации о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, пока не поступало.















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