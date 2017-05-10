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В Тбилисском метро произошло задымление
10.05.2017 12:24
Станция Тбилисского метрополитена "Церетели" закрыта из-за задымления на эскалаторах. На место были мобилизованы пожарно-спасательные службы. Была осуществлена эвакуация граждан.
«На станции метро «Церетели» в 10:00 на кабелях, расположенных под эскалаторами, было зафиксировано небольшое задымление. В целях безопасности станция метро «Церетели» временно прекратила прием пассажиров. Остальные станции метрополитена продолжают работать в обычном режиме.
На станции «Церетели» уже мобилизованы соответствующие службы транспортной компании, которым удалось оперативно остановить задымление. На данном этапе устанавливаются его причины», - говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании, которая принесла извинения пассажирам за создавшийся дискомфорт.
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