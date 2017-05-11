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Все тбилисские микроавтобусы переведены на дизельное топливо
11.05.2017 16:58
Мэрия Тбилиси через суд добилась, чтобы все владельцы микроавтобусов, которые используются в качестве общественного транспорта, перевели их на дизельное топливо.
«Микроавтобусы, которые курсируют по улицам Тбилиси, будут работать исключительно на дизельном топливе», говорится в сообщении городской транспортной службы столичной мэрии.
До последнего времени в автопарке маршрутных такси столицы был 101 микроавтобус, работавший на газе. Этот факт подтвердился в результате мониторинга, проведенного городской транспортной службой.
С весны 2015 года у мэрии Тбилиси была судебная тяжба с компаниями, которые владеют разрешением. Исходя из безопасности пассажиров, транспортная служба требовала демонтажа газовой аппаратуры, установленной с нарушением регламента правительства Грузии.
В итоге Тбилисский городской суд учел позицию мэрии, после чего компании выполнили решение суда.
На сегодняшний день в Тбилиси в качестве общественного транспорта используется порядка 1800 «желтых» микроавтобусов. Все они работают на дизельном топливе.
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