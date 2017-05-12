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В Тбилиси планируется обустройство веломаршрутов


12.05.2017   10:34
В Тбилиси на двух маршрутах будут устроены велодорожки, сообщаюбт в городской транспортной службе мэрии Тбилиси.

Одна 8-километровая велодорожка начнется от Парка Дедаэна, пройдет по обеим набережным Куры и будет круговой. В частности, велодорожка начнется от парка Деда Эна, пройдет вдоль правой набережной Куры, по мосту Вахушти перейдет на левую набережную Куры и через Саарбрюккенскую площадь попадет в Парк Деда Эна. Оттуда велодорожка может продлиться до Рике. На велодорожке запланирована установка двух светофоров и обустройство нескольких велостоянок. В частности, в Парке Деда Эна, на Рике и на Саарбрюккенской площади.

«Работы по обустройству этой велодорожки уже начаты и завершатся через полтора месяца, будет нанесена разметка и все будет готово. Обустройство велодорожки финансируется из нескольких проектов. Так что отдельного бюджета у этих работ нет. В частности, дорожными работами займется служба благоустройства, нанесение разметки и установка двух светофоров будет финансироваться в рамках других программ», - заявляют в транспортной службе.

Вместе с тем, по информации городской службы по благоустройству, вторая, сравнительно короткая, 1,2-километровая велодорожка будет устроена на улице Царя Мириана.






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