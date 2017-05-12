Море выбросило на берег 27 дельфинов

12.05.2017 11:13 Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды с 1 января 2017 года по 11 мая включительно зафиксировал 27 случаев выброса на берег морских млекопитающих (дельфинов) на участке Сарпи-Анаклия береговой линии Грузии.



Информацию на своей странице Facebook распространил представитель агентства Арчил Гучманидзе.



"Сегодня на берегу Гонио был зафиксирован 27-й случай. По нашей информации, на участке Абхазии береговой линии Грузии в этот период было выброшено морем как минимум 10 экземпляров"- пишет Гучманидзе.















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