В Восточной Грузии зафиксировано землетрясение

15.05.2017 20:42 Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в регионе Кахети, примерно в 48 километрах от города Кварели в селе Дикло, говорится на сайте Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи.



Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 14:29 по тбилисскому времени.



Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7, произошло в1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.















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