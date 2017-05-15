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В Восточной Грузии зафиксировано землетрясение


15.05.2017   20:42
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в регионе Кахети, примерно в 48 километрах от города Кварели в селе Дикло, говорится на сайте Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи.

Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 14:29 по тбилисскому времени.

Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7, произошло в1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.






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