В результате ДТП в Тбилиси пострадали пять человек

16.05.2017 10:59 В результате автодорожного происшествия на правом берегу Куры в Тбилиси пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.



По существующей информации, столкнулись три легковых автомашины.



На месте были мобилизованы патрульные экипажи и бригады скорой помощи.

Пострадавших доставили в разные больницы. Состояние их здоровья удовлетворительное.



Ведется следствие в связи с происшествием.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

