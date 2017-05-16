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В результате ДТП в Тбилиси пострадали пять человек
16.05.2017 10:59
В результате автодорожного происшествия на правом берегу Куры в Тбилиси пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.
По существующей информации, столкнулись три легковых автомашины.
На месте были мобилизованы патрульные экипажи и бригады скорой помощи.
Пострадавших доставили в разные больницы. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Ведется следствие в связи с происшествием.
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