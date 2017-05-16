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Грузия осталась без света из-за отключения связывающей с Арменией ЛЭП


16.05.2017   19:39
По информации «Государственной электросистемы Грузии», ограничение электроэнергии было вызвано отключением связывающей с Арменией линии электропередачи «Алаверди».

Как сообщили в «Электросистеме», проблема устранена и подача электроэнергии полностью восстановлена. Ограничение коснулось части регионов Грузии и некоторых районов Тбилиси.

«Отключилась связывающая с Арменией линия электропередачи «Алаверди», это привело к ограничению подачи электроэнергии потребителям. В большинстве регионов Грузии, а также в части Тбилиси подача электроэнергии была ограничена. Точное число на данный момент устанавливается. Проблема устранена и подача электроэнергии восстановлена везде. Причины к этому времени неизвестны», - сообщили в «Электросистеме».






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