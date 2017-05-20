В Тбилиси стреляли по окнам инфекционной больницы

20.05.2017 17:11 Неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли Тбилисскую инфекционную больницу, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Инцидент произошел накануне вечером. Пациенты клиники рассказали журналистам, что услышали звуки выстрелов, доносящиеся с улицы. После несколько выстрелов было произведено в окно одной из палат медучреждения.



В этот момент там находились три пациента. Одна из пуль попала прямо в больничную койку, на которой лежал больной.



Испуганные пациенты легли на пол, один из них успел позвонить в Центр оперативного управления неотложной помощи «112». Затем они ползком покинули палату. Все это время стрельба продолжалась на улице.

В результате произошедшего никто не пострадал.



На место прибыли полиция и эксперты-криминалисты, которые работали на месте всю ночь.

По неподтвержденной информации, личность стрелявшего уже установлена — им оказался находящийся в алкогольном опьянении мужчина, который живет в многоквартирном доме напротив клиники.



В инфекционной больнице воздерживаются от каких-либо комментариев. В МВД Грузии начали уголовное дело по 187 статье УК Грузии – «повреждение или уничтожение вещи».



"Новости-Грузия"











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