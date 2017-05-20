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В Тбилиси стреляли по окнам инфекционной больницы


20.05.2017   17:11
Неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли Тбилисскую инфекционную больницу, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел накануне вечером. Пациенты клиники рассказали журналистам, что услышали звуки выстрелов, доносящиеся с улицы. После несколько выстрелов было произведено в окно одной из палат медучреждения.

В этот момент там находились три пациента. Одна из пуль попала прямо в больничную койку, на которой лежал больной.

Испуганные пациенты легли на пол, один из них успел позвонить в Центр оперативного управления неотложной помощи «112». Затем они ползком покинули палату. Все это время стрельба продолжалась на улице.
В результате произошедшего никто не пострадал.

На место прибыли полиция и эксперты-криминалисты, которые работали на месте всю ночь.
По неподтвержденной информации, личность стрелявшего уже установлена — им оказался находящийся в алкогольном опьянении мужчина, который живет в многоквартирном доме напротив клиники.

В инфекционной больнице воздерживаются от каких-либо комментариев. В МВД Грузии начали уголовное дело по 187 статье УК Грузии – «повреждение или уничтожение вещи».

"Новости-Грузия"





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