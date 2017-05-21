Проливные дожди нанесли ущерб регионам Грузии

21.05.2017 16:13 Продолжающиеся последние два дня проливные дожди нанесли ущерб регионам Грузии. Как передают 21 мая с мест грузинские телекомпании, проблемы в связи с непогодой возникли в районах как Восточной, так и Западной Грузии.



В регионе Имерети в результате проливных дождей вышла из берегов река Риони, которая размыла дороги, затопила жилые дома, сельскохозяйственные угодья.



По информации Общественного телевидения Грузии, тяжелая ситуация сложилась в селе Жонети Цхалтубского района, где в результате наводнения без крова и урожая остались 8 семей.



В Боржомском районе в результате проливного дождя активизировались оползневые явления, и для оказания помощи оказавшимся в опасной зоне людям были вызваны спасатели.



Проливной дождь с градом создал серьезные проблемы жителям регионов Кахети, Квемо Картли, Шида Картли, Самегрело. Здесь также затоплены дома и сельскохозяйственные угодья, размыты и повреждены в результате камнепада и схода селевых потоков дороги. Местные власти создают комиссии для подсчета размеров нанесенного стихией ущерба. Мобилизована техника для расчистки заваленных камнями и оползнями дорог.



По прогнозам грузинских синоптиков, непогода и дожди с градом продолжатся по всей территории Грузии до 24 мая включительно.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

