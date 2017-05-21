Град нанес ущерб селам Лагодехского района

21.05.2017 16:27 Градом нанесен ущерб селам Лагодехского района. Как заявляют местные жители, сильный град уничтожил виноградники в селах Сакобо и Чадуниани Лагодехского района. В результате дождя также затоплены несколько домов.



Население просит помощи у властей.



На месте находился представитель главы управы Гоги Бутилашвили. По его информации, если бы не работа противоградного аппарата, ущерб был бы более большим.



По его же словам, в настоящее время ведется подсчет ущерба, нанесенного градом и дождем.















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