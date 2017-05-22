Ущерб от стихии в регионе Имерети превысил 600 000 лари

22.05.2017 14:25 Ущерб от стихии в регионе Имерети (Зап. Грузия), по предварительной информации, превысил 600 000 лари.



По заявлению вице-губернатора Имеретии Сосо Хахалеишвили, продолжавшийся несколько дней дождь создал в регионе проблемы.



«Ведется подсчет ущерба, однако по данным к этому времени, он составляет около 600 000 лари. По возможности, поможем всем, у кого возникли проблемы», - сообщил Хахалеишвили.



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