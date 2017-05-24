В высокогорной Аджарии выпал снег

24.05.2017 13:43 На перевале в высокогорной Аджарии выпал снег.



Как сообщает Аджарское общественное телевидение, снег выпал на горных летних пастбищах в Хуло и на перевале Годердзи.



Снег пошел накануне на высоте 2 250 метров над уровнем моря и не прекращался до утра. К этому времени высота снежного покрова составляет 3 сантиметра.



Снег в мае в высокогорной Аджарии — довольно распространенное природное явление. По информации ТВ, осадки не вызвали проблем в горах.



Глава администрации Хуло сообщил журналистам, что уже начались работы по расчистке дорог, ведущих на пастбища, они ведутся на семи направлениях.



Перебираться на летние пастбища местные пастухи планируют в конце месяца. В Хуло около 20-ти летних пастбищ в альпийской и субальпийской зоне.















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