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В высокогорной Аджарии выпал снег


24.05.2017   13:43
На перевале в высокогорной Аджарии выпал снег.

Как сообщает Аджарское общественное телевидение, снег выпал на горных летних пастбищах в Хуло и на перевале Годердзи.

Снег пошел накануне на высоте 2 250 метров над уровнем моря и не прекращался до утра. К этому времени высота снежного покрова составляет 3 сантиметра.

Снег в мае в высокогорной Аджарии — довольно распространенное природное явление. По информации ТВ, осадки не вызвали проблем в горах.

Глава администрации Хуло сообщил журналистам, что уже начались работы по расчистке дорог, ведущих на пастбища, они ведутся на семи направлениях.

Перебираться на летние пастбища местные пастухи планируют в конце месяца. В Хуло около 20-ти летних пастбищ в альпийской и субальпийской зоне.






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