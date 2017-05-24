|
В высокогорной Аджарии выпал снег
24.05.2017 13:43
На перевале в высокогорной Аджарии выпал снег.
Как сообщает Аджарское общественное телевидение, снег выпал на горных летних пастбищах в Хуло и на перевале Годердзи.
Снег пошел накануне на высоте 2 250 метров над уровнем моря и не прекращался до утра. К этому времени высота снежного покрова составляет 3 сантиметра.
Снег в мае в высокогорной Аджарии — довольно распространенное природное явление. По информации ТВ, осадки не вызвали проблем в горах.
Глава администрации Хуло сообщил журналистам, что уже начались работы по расчистке дорог, ведущих на пастбища, они ведутся на семи направлениях.
Перебираться на летние пастбища местные пастухи планируют в конце месяца. В Хуло около 20-ти летних пастбищ в альпийской и субальпийской зоне.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна